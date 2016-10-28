16:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Почта России" выпустила к ЧМ-2018 марки с легендами советского футбола

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"Почта России" выпустила новую серию марок, посвященных чемпионату мира-2018, сообщает molnet.ru. Процедура гашения серии состоялась во всех 11 городах, принимающих матчи турнира. Номинальная цена каждой марки составляет 29 рублей, тираж - 220 тысяч экземпляров. На марках изображены легенды советского футбола Виктор Банников, Константин Бесков, Николай Латышев, Слава Метревели, Николай Морозов, Игорь Нетто и Галимзян Хусаинов.

Всего до 2018 года планируется выпустить 58 тематических марок. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске и Калининграде.

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