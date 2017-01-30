Плющенко стал послом чемпионата мира-2018 от Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал послом чемпионата мира-2018 от города Сочи. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.