Плющенко стал послом чемпионата мира-2018 от Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал послом чемпионата мира-2018 от города Сочи. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Сегодня Россия отмечает 500 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 - крупнейшего футбольного события планеты. Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны и для меня огромная честь стать Послом одного из них - города Сочи. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение. Город Сочи теперь у всех ассоциируется не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений. Три года назад прошла зимняя Олимпиада, в которой я имел честь выступать и выиграть с ребятами командную золотую медаль , четвертую Олимпийскую медаль в своих достижениях . Теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события, и я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории 💪🏻💪🏻💪🏻