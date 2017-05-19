Отели к ЧМ-2018 готовятся в штатном режиме

Строительство и классификация будущих мест размещения гостей и участников чемпионата мира-2018 идет в плановом режиме и не вызывает беспокойства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Анну Манилову. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

- Минкультуры координирует обязательную классификацию отелей, которые будут размещать гостей и участников чемпионата, - сказала Манилова. Мы еженедельно получаем от всех городов ЧМ-2018 данные о том, сколько отелей прошли эту обязательную классификацию.

Не будет ни один гость, не говоря уже об участнике чемпионата, размещен в отелях, которые такой классификации не прошли и где возможен обман туриста, болельщика. У нас очень строгий контроль. Строительство ведется во всех регионах, принимающих чемпионат мира. У нас и у регионов нет тревог в части размещения.