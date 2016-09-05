Оргкомитет чемпионата мира-2018 принял сто тысяч заявок от волонтеров

За три месяца с момента старта набора волонтеров на чемпионат мира-2018 и Кубок конфедераций-2017 заявки на участие в волонтерской программе подали более 100 000 человек. Желающие могут зарегистрироваться до конца 2016 года.

Стотысячную заявку подала 59-летняя Галина Кукушкина из Волгограда, которая является волонтером "серебряного возраста".

- Почему я хочу стать волонтером чемпионата мира по футболу? Пока есть силы, желание, здоровье, я смогу быть вместе с молодыми волонтерами у турникетов на стадионе, в пунктах питания и проживания команд, следить за порядком на трибунах, - приводит пресс-служба оргкомитета слова Кукушкиной. - Если надо, я могу встречать спортсменов и гостей чемпионата со всего мира в аэропорту, помогать гостям решать транспортные и жилищные вопросы. А еще я могу управлять людскими потоками в местах большого скопления народа, регулировать движение транспорта на парковках, оказывать первую медицинскую помощь.

Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Турнир стартует 14 июня, а завершится 15 июля.