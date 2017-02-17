Orel Butchers: "Информация в Guardian - вброс и провокация"

Фанатская группировка Orel Butchers выступила с обращением после выхода фильма на канале BBC Two "Армия российских болельщиков". Объединение заявляет, что помимо информации в фильме, недостоверную информацию распространяет издание The Guardian, опубликовавшее слова некоего "Дениса" о планах группировки на преддстоящем в России чемпионате мира-2018.

"16 февраля в федеральных и региональных средствах массовой информации была опубликована недостоверная информация о том, что околофутбольное объединение Orel Butchers якобы пригрозило английским фанатам "бойней" на ЧМ-2018, который пройдет в России. При этом СМИ ссылались на английское издание The Guardian. Газета приводит слова некоего якобы лидера OB "Дениса", который прямо заявляет о том, что российские фанаты превратят грядущий чемпионат в "фестиваль насилия" и дает "100-процентную гарантию".

Хотим официально заявить, что Orel Butchers не имеет к этим утверждениям абсолютно никакого отношения, человека по имени "Денис", который мог бы делать такие утверждения от лица Orel Butchers - мы не знаем. А информацию, опубликованную в The Guardian и подхваченную российскими СМИ, считаем вбросом и провокацией с целью выставить российское околофутбольное движение в, очевидно, выгодном западному сообществу свете. Возможно, в этом есть некий "политический подтекст", но мы хотим повторить - Orel Butchers вне политики, и просим всех не вестись на эти провокации", - говорится в сообщении в сети "Вконтакте".