18:33 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Охрану объектов ЧМ-2018 планируют доверить Росгвардии

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Министерство спорта РФ планирует передать полномочия по охране объектов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах 12 городов: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4026712

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