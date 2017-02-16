Охрану объектов ЧМ-2018 планируют доверить Росгвардии

Министерство спорта РФ планирует передать полномочия по охране объектов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах 12 городов: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.