Обладатели Fan ID во время ЧМ-2018 бесплатно посетят подмосковные музеи

Государственные музеи будут бесплатными для болельщиков чемпионата мира-2018, сообщает mskagency.ru. Вход будет осуществляться по паспорту болельщика (Fan ID). Напомним, что данный паспорт позволит также бесплатно путешествовать на общественном транспорте по городам турнира, а также ездить на поезде между городами.

Отмечается также, что в период проведения турнира (с 14 июня по 15 июля 2018 года) музеи будут работать без выходных.

В число государственных музеев входят Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова "Мелихово", историко-литературный музей-заповедник Пушкина, мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока, музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим", музей-заповедник "Зарайский кремль", московский областной музей народных художественных промыслов и ряд других.