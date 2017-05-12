На Украине хотят запретить трансляции чемпионата мира-2018

Глава Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания отметил, что будет добиваться запрета на трансляции матчей чемпионата мира-2018, который состоится в России. По его словам, это турнир не должен быть доступен для украинского телезрителя даже в том случае, если сборная Украины пройдет квалификацию.

- В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну, - приводит "Телекритика" слова Аласании. - Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай бог, Украина не попадет".

Напомним, сборная Украины после пяти матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018 набрала 8 очков и занимает третье место в своей группе. Команда отстает от Хорватии на пять очков, от Исландии - на два.