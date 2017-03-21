На стадионе "Калининград" смонтировали несущие конструкции кровли

Строители завершили монтаж несущих конструкций кровли стадиона ЧМ-2018 в Калининграде, сообщает welcome2018.com. Рабочие получили возможность демонтировать временные поддерживающие конструкции. После завершения монтажа внутреннее пространство арены обрело в общих чертах тот вид, который увидят зрители чемпионата мира.

Теперь строители завершат монтаж настилов трибун в опорных зонах демонтированных конструкций, после чего приступят к устройству поля.

Стадион "Калининград" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.