Медведев поручил Мутко провести ЧМ-2018 с честью и на достойном уровне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что чемпионат мира 2018 года нужно провести с честью и на достойном уровне. За подготовку турнира отвечает вице-премьер страны, курирующий спорт, молодежную политику и туризм Виталий Мутко. Ранее за это отвечал Игорь Шувалов. Мутко в новой должности впервые присутствовал на традиционной встрече Медведева с вице-премьерами.

- Игорь Иванович (Шувалов) у нас возглавлял координационный совет по подготовке чемпионата мира по футболу. Там уже многое сделано, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - Да этим и Виталий Леонтьевич занимался в качестве министра. Хочу отметить, что уже сделано. Надеюсь, что мы с честью, что называется, проведем это крупное международное соревнование на достойном уровне. Прошу соответственно этим заняться.