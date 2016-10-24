14:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Медведев поручил Мутко провести ЧМ-2018 с честью и на достойном уровне

0
0
0
1

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что чемпионат мира 2018 года нужно провести с честью и на достойном уровне. За подготовку турнира отвечает вице-премьер страны, курирующий спорт, молодежную политику и туризм Виталий Мутко. Ранее за это отвечал Игорь Шувалов. Мутко в новой должности впервые присутствовал на традиционной встрече Медведева с вице-премьерами. 

- Игорь Иванович (Шувалов) у нас возглавлял координационный совет по подготовке чемпионата мира по футболу. Там уже многое сделано, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - Да этим и Виталий Леонтьевич занимался в качестве министра. Хочу отметить, что уже сделано. Надеюсь, что мы с честью, что называется, проведем это крупное международное соревнование на достойном уровне. Прошу соответственно этим заняться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161024/1111268440.html

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Кузьмич-Кузьмич

А если бы не поручил?

16:13

vaysman

ага. и еще с честью и достоинством достроить стадион в питере

14:38

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ