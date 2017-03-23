Мартынович выбран капитаном сборной Белоруссии

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции сообщил, что новым капитаном команды выбран защитник "Краснодара" Александр Мартынович. Вице-капитанами выбраны защитник "Маккаби" (Тель-Авив) Егор Филипенко, ранее выступавший за "Спартак", "Томь" и "Сибирь", а также полузащитник "Газиантепспора" Сергей Кисляк, игравший за "Рубин" и "Краснодар".

"Выборы прошли вчера, и капитаном был выбран Мартынович, а заместителями Филипенко и Кисляк", – цитирует Football.By Криушенко.