19:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мартынович выбран капитаном сборной Белоруссии

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Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции сообщил, что новым капитаном команды выбран защитник "Краснодара" Александр Мартынович. Вице-капитанами выбраны защитник "Маккаби" (Тель-Авив) Егор Филипенко, ранее выступавший за "Спартак", "Томь" и "Сибирь", а также полузащитник "Газиантепспора" Сергей Кисляк, игравший за "Рубин" и "Краснодар".

"Выборы прошли вчера, и капитаном был выбран Мартынович, а заместителями Филипенко и Кисляк", – цитирует Football.By Криушенко.

Дополнительная информация

http://www.football.by/news/97562.html#ctop

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