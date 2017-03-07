12:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Ложки победы" могут стать национальным музыкальным инструментом болельщика на чемпионате мира-2018

0
0
0
0
6

Музыкальные ложки могут стать национальным музыкальным инструментом болельщика на чемпионате мира-2018, сообщает Znak.com. По словам создателя проекта, первые работы по разработке проекта начались в 2011 году.

Рабочее название инструмента - "ложки победы", которые закреплены держателем в форме латинской буквы "V".

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург.

Дополнительная информация

https://www.znak.com/2017-03-07/nacionalnym_muzykalnym_instrumentom_bolelchika_na_chm_2018_stanut_lozhki_pobedy

0
0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

но в рифму было бы "ложки баламошки"))

13:42

shpasic

баламошка, ахаха, точно) а как насчёт Микрофона Владыки?))

13:41

баламошка

shpasic ещё Баян Надежды, Жалейка Печали и Свирель Радости (+1 к морали)./////////////////Ещё Колокол Православия (+100 к урону вурдалакам и пиндосам).

13:12

shpasic

ещё Баян Надежды, Жалейка Печали и Свирель Радости (+1 к морали).

13:06

баламошка

Да. Я хочу балалайку триумфа! А ещё бубен восторга! Вкусы разные и инструменты должны быть разные.

12:59

Beard

Почему не гусли,или балалайки?Ложки отстой!

12:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ