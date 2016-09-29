Крис Коулман: "Разочарован, что Рэмси не сыграет с Австрией и Грузией"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман разочарован тем, что полузащитник Аарон Рэмси не поможет команде в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австрии и Грузии. 25-летний хавбек еще в начале сезона получил травму в поединке за "Арсенал", от которой до сих пор до конца не оправился.

- Мы ожидали, что Рэмси будет в хорошей форме к октябрьским матчам, но этого не случилось, и это вызывает разочарование, - цитирует Sky Sports Коулмана. - Огромное разочарование, что мы играем без нашего лучшего футболиста в 30 процентах матчей этого отборочного цикла чемпионата мира.