Казахстан и Румыния сыграли вничью

Сборная Казахстана сыграла вничью с Румынией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команды не забили голов. Ничья позволила румынам оторваться на одно очко от Черногории и Польши в турнирной таблице, но у них есть еще по игре в запасе.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа E

Казахстан - Румыния - 0:0

Казахстан: Покатилов, Смаков, Шомко, Ахметов, Малый, Бейсебеков, Логвиненко, Байжанов (Нургалиев, 66), Мужиков, Куат (Тагыберген, 86), Хижниченко (Муртазаев, 82).

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Григоре (Моци, 26), Тошка, Бензар, Хобан, Кипчу (Энаке, 46), Попа (Андоне, 84), Станчу, Марин, Станку.

Предупреждения: Шомко, 36. Куат, 80.

Судья: Мануэл де Соуза Невеш (Португалия).

11 октября. Астана. Стадион "Астана Арена".