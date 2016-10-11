Казахстан и Румыния сыграли вничью

Сборная Казахстана сыграла вничью с Румынией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команды не забили голов. Ничья позволила румынам оторваться на одно очко от Черногории и Польши в турнирной таблице, но у них есть еще по игре в запасе.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Группа E
Казахстан - Румыния - 0:0
Казахстан: Покатилов, Смаков, Шомко, Ахметов, Малый, Бейсебеков, Логвиненко, Байжанов (Нургалиев, 66), Мужиков, Куат (Тагыберген, 86), Хижниченко (Муртазаев, 82).
Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Григоре (Моци, 26), Тошка, Бензар, Хобан, Кипчу (Энаке, 46), Попа (Андоне, 84), Станчу, Марин, Станку.
Предупреждения: Шомко, 36. Куат, 80.
Судья: Мануэл де Соуза Невеш (Португалия).
11 октября. Астана. Стадион "Астана Арена".