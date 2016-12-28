Как сейчас выглядит газон "Лужников"

Пресс-служба олимпийского комплекса "Лужники" на странице в Facebook опубликовала фотографию газона Большой спортивной арены. "Лужники" реконструируются в преддверии ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

"Это наше новогоднее волшебство! Настоящий живой газон на Большой арене. Греется и ждет первых голов. Скоро, уже скоро", - говорится в описании фотографии.