12:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Как сейчас выглядит газон "Лужников"

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Пресс-служба олимпийского комплекса "Лужники" на странице в Facebook опубликовала фотографию газона Большой спортивной арены. "Лужники" реконструируются в преддверии ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

"Это наше новогоднее волшебство! Настоящий живой газон на Большой арене. Греется и ждет первых голов. Скоро, уже скоро", - говорится в описании фотографии.

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