Италия сыграла вничью с Испанией в Турине

Сборная Италии на своем поле сыграла вничью с командой Испании в матче отборочного цикла чемпионата мира. Игра группы G завершилась со счетом 1:1. На гол Витоло итальянцы ответили точным ударом Де Росси с пенальти.

Итальянцы и испанцы набрали по 4 очка в группе G. В других матчах группы Албания на выезде переиграла Лихтенштейн и вышла на первое место в турнирной таблице. Израиль нанес поражение Македонии.

Чемпионат мира

Отборочный цикл

Группа G

Италия – Испания – 1:1 (0:0)

Голы: Витоло, 55 (0:1). Де Росси, 82 - с пенальти (1:1).

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 30), Де Шильо, Эдер, Пелле (Иммобиле, 59).

Испания: де Хеа, Карвахаль, Серхио Рамос, Пике, Жорди Альба (Начо, 22), Бускетс, Коке, Иньеста, Витоло (Тиагу Алькантара, 84), Диегу Коста (Мората, 67), Сильва.

Предупреждения: Бускетс, 27. Витоло, 44. Диегу Коста, 45. Пароло, 50. Бонавентура, 62. Серхио Рамос, 75. Пике, 85. Бонуччи, 86.

Судья: Брих (Германия).

6 октября. Турин. Стадион "Juventus Stadium".

Лихтенштейн - Албания - 0:2 (0:1)

Голы: Йеле, 12 - в свои ворота (0:1). Балай, 71 (0:2).

Лихтенштейн: Йеле, Бургмайер, Эри, Кауфманн, Геппель, Польверино (Рехштайнер, 46), Хаслер, Визер, Бюхель, Губзер (Фрик, 59), Саланович (Кюне, 73).

Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Алийи, Джимсити, Хика, Роши, Абраши (Лила, 46), Кукели (Баша, 44), Лулаку (Чикалеши, 69), Балай.

Предупреждения: Хика, 80. Бургмайер, 81. Эри, 84. Фрик, 88.

Судья: Богнар (Венгрия).

6 октября. Вадуц. Стадион "Rheinpark".

Македония - Израиль - 1:2 (0:2)

Голы: Хемед, 25 (0:1). Бен-Хаим, 43 (0:2). Несторовски, 63 (1:2).

Нереализованный пенальти: Яхович (Македония), 90+5 (вратарь)

Македония: Богатинов, Шиков (Ибраими, 51), Мойсов, Ристовски, Ристевски, Алиоски, Жута, Хасани, Петрович (Спировски, 46), Пандев (Яхович, 76), Несторовски.

Израиль: Гореш, Цедек, Тиби, Даса, Давидзаде, Голаса (Эйнбиндер, 72), Захави, Коэн, Битон, Хемед (Абед, 75), Бен-Хаим (Бузагло, 68).

Предупреждения: Коэн, 27. Тиби, 35. Битон, 53. Гореш, 90. Тиби, 90.

Удаление: Тиби (Израиль), 90.

Судья: Марринер (Англия).

6 октября. Скопье. Стадион "National Arena Filip II".