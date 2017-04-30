Ильдефонс Лима: "Ничья с Фарерами была для Андорры сродни победе на чемпионате мира"

Главный тренер сборной Андорры Ильдефонс Лима отметил важность победы для команды в товарищеском матче над Сан-Марино (2:0). Команда завершила 86-матчевую безвыигрышную серию, Сан-Марино продлил серию без побед до 75 игр. Позднее в марте Андорра набрала первое очко в официальной игре за 12 лет, сыграв вничью с Фарерами в отборочном турнире ЧМ-2018 (0:0).

- Для нас это был выдающийся результат, - цитирует официальный сайт ФИФА Лиму. - Мы были очень рады, но радость была с оттенком грусти. Потому что команда, которую мы победили, испытывает те же проблемы, что и мы. Надеюсь, они скоро тоже выиграют.

Когда играешь с командами вроде Сан-Марино, то боишься проиграть. Потому что знаешь: они примерно того же уровня, и если мы не победим их, то кого вообще сможем победить?

Ничья с Фарерами была сродни победе на чемпионате мира! Для нас эти игры действительно похожи на мини-чемпионаты мира.