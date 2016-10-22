15:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Игнас Дедура: "Сын спросил: "А что значит Забивака?"

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Бывший защитник "Спартака" и сборной Литвы Игнас Дедура отметил, что ему нравится талисман чемпионата мира-2018. По словам 38-летнего игрока, ныне выступающего за литовский "Спирис", волк отлично подходит России.

– Хороший волк получился, и имя забавное ему дали, – сказал Дедура. – Сын подошел сегодня и спросил, что значит Забивака, пришлось объяснить ему смысл. Волк отлично ассоциируется с Россией, у вас в лесах их много водится. Если бы был вариант с медведем, то болельщики выбрали бы его, а так, голосовали за того, кто получился лучше. (Сергей АСТАХОВ)

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Волк Забивака - идеальный талисман чемпионата мира-2018?
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