Хамес Родригес показал журналистам неприличный жест

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, ныне пребывающий в сборной Колумбии, показал неприличный жест журналистам, информирует AFP. Инцидент произошел 25 марта в Боготе, когда капитан национальной команды выглянул в окно отеля и, увидев представителей СМИ, показал им средний палец.
Сам хавбек и представители колумбийской сборной отказались комментировать инцидент.
Ботаникум
Хамес он и в Коста-Рике ХАМ-ес! Или мальчонка намекнул на личные проблемы со "средним пальцем"?........ Может, "гондурас" словил на "тренировке"???
09:52