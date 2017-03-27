Хамес Родригес показал журналистам неприличный жест

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, ныне пребывающий в сборной Колумбии, показал неприличный жест журналистам, информирует AFP. Инцидент произошел 25 марта в Боготе, когда капитан национальной команды выглянул в окно отеля и, увидев представителей СМИ, показал им средний палец.

Сам хавбек и представители колумбийской сборной отказались комментировать инцидент.