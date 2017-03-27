09:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хамес Родригес показал журналистам неприличный жест

Хамес РОДРИГЕС. Фото AFP
Хамес РОДРИГЕС. Фото AFP
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Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, ныне пребывающий в сборной Колумбии, показал неприличный жест журналистам, информирует AFP. Инцидент произошел 25 марта в Боготе, когда капитан национальной команды выглянул в окно отеля и, увидев представителей СМИ, показал им средний палец.

Сам хавбек и представители колумбийской сборной отказались комментировать инцидент.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Хамес он и в Коста-Рике ХАМ-ес! Или мальчонка намекнул на личные проблемы со "средним пальцем"?........ Может, "гондурас" словил на "тренировке"???

09:52

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