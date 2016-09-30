Гюндоган вызван в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил список футболистов, вызванных на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Чехии и Северной Ирландии. В этот список попал полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, не выступавший за национальную команду около года из-за травмы.

Состав Германии:

вратари Мануэль Нойер ("Бавария"), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре Тер Штеген ("Манчестер Сити");

защитники Матс Хуммельс, Джошуа Киммих, Джером Боатенг (все – "Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Бенедикт Хеведес ("Шальке"), Йонас Хектор ("Кельн"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм");

полузащитники Сами Хедира ("Ювентус"), Юлиан Дракслер ("Вольфсбург"), Тони Кроос ("Реал"), Месут Езил ("Асренал"), Юлиан Вайгль ("Боруссия" Д), Юлиан Брандт ("Байер"), Макс Майер ("Шальке"), Марио Гетце ("Боруссия" Д), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити");

нападающие Марио Гомес ("Вольфсбург"), Томас Мюллер ("Бавария"), Кевин Фолланд ("Байер").