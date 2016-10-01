Глава FA считает, что Венгер - идеальный кандидат на пост наставника сборной Англии

Президент Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн выразил мнение, что идеальным вариантом на пост главного тренера сборной является наставник "Арсенала" Арсен Венгер. После Euro-2016 должность занял Сэм Эллардайс, однако он ушел в отставку после коррупционного скандала. К ближайшим матчам квалификации ЧМ-2018 против Мальты и Словении команду готовит Гарет Саутгейт.

- Венгер идеально подходит критериям, - цитирует Daily Mail Гленна. - Конечно, мы его рассматриваем. Как и нескольких других кандидатов. Предпочтение мы отдаем английскому тренеру, но если мы будем настаивать на его национальности, то слишком сузим круг поиска.

Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством лондонцы стали чемпионами Англии, выиграли шесть Кубков и шесть Суперкубков Англии. Однако последнее чемпионство "Арсенала" датировано 2004 годом.