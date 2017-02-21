18:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Франк де Бур: "У России есть все, чтобы провести ЧМ-2018 на высочайшем уровне"

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Бывший главный тренер "Аякса" Франк де Бур считает, что Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 пройдут в России на высочайшем уровне. По его мнению, у страны все для этого есть.

– Для России очень важно провести Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, - цитируют "Известия" де Бура. - Уверен, все пройдет без накладок. Здесь строятся фантастические стадионы. А те, что уже построены и введены в эксплуатацию, тоже великолепны. У России есть все необходимое для того, чтобы провести Кубок конфедераций и чемпионат мира на высочайшем уровне. Уверен, все так и будет. Лично я с нетерпением жду старта мирового первенства, для меня это всегда являлось самым главным спортивным событием. Я дважды ездил на мундиаль в качестве игрока и один раз был ассистентом главного тренера в сборной Голландии.

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