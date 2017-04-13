ФИФА вызвала Месси в штаб-квартиру в Цюрихе

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) вызвала нападающего Лионеля Месси в штаб-квартиру организации, находящуюся в Цюрихе, чтобы форвард объяснил свое поведение в матче отборочного турнира чемпионата мира между Аргентиной и Чили (1:0).

Футболист был дисквалифицирован на четыре международные встречи за оскорбление судьи. Позже AFA подала апелляцию на данное решение.

- ФИФА пригласила Месси для встречи, чтобы у него была возможность объяснить свое поведение, - приводит AS слова Тапии. - Важно, чтобы он прибыл в Цюрих вместе с адвокатами AFA для уменьшения срока дисквалификации. Завтра я отправлюсь в Барселону, чтобы поговорить с футболистом.