Фатма Самура: "Российские власти строго выполняют все обязательства по чемпионату мира-2018"

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура подчеркнула, что правительство России строго выполняет все взятые на себя обязательства относительно подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Ранее президент организации Джанни Инфантино неоднократно заявлял, что мировое первенство в России станет лучшим в истории.

- Я абсолютно согласна с ним, - приводит ТАСС слова Самуры. - Российские власти строго выполняют все взятые на себя обязательства. Мы в хороших отношениях и с правительством, и с оргкомитетом, и с городами-организаторами. Вместе мы сможем организовать лучший в истории чемпионат мира, потому что Россия - великая держава, а футбол - красивейший вид спорта.

Мир переживает очень непростое время, и многим людям чемпионат мира и Кубок конфедераций позволят отвлечься от проблем. Я настаиваю на том, что люди, которые приедут в Россию, увидят нечто потрясающее. Они смогут лучше узнать Россию, познакомиться с ее культурным разнообразием.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах России.