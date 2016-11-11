Фабио Капелло: "Отказал сборной Италии, потому что у меня нет желания работать с этой командой"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло подчеркнул, что вел переговоры с национальной командой Италии. По словам специалиста, он отказался от предложения возглавить "Скуадру адзурру", потому что не имел желания работать с этой командой.

- Я вел переговоры со сборной Италии, но отказался, потому что мне не хотелось работать с этой национальной командой, - приводит Football Italia слова Капелло. - Желаю Вентуре всего наилучшего. Рад, что ему удается сделать что-то новое, ведь с его приходом в команде появилось много молодых игроков. Невызов Балотелли? К счастью, с этим приходится разбираться главному тренеру, а не мне.