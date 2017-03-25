Джанлуиджи Буффон: "Все было замечательно, но группа людей решила показать себя наихудшим из способов"

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Албанией (2:0) остался доволен победой. Он выразил сожаление по поводу инцидента с выброшенными файерами на поле.

– По ходу матча нам необходимо было преодолеть трудности, потому что Албаны создавали моменты, – приводит Tmw слова Буффона. – К счастью, мы не пропустили. Возрастные игроки? Помимо вклада непосредственно на поле мы должны передавать правильный настрой молодым футболистам. Пауза из-за файеров? Очень жаль, что это произошло. Все было замечательно, но потом группа людей, которым не нравится спортивный дух, решила показать себя наихудшим из способов.