02:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанлуиджи Буффон: "Все было замечательно, но группа людей решила показать себя наихудшим из способов"

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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Албанией (2:0) остался доволен победой. Он выразил сожаление по поводу инцидента с выброшенными файерами на поле.

– По ходу матча нам необходимо было преодолеть трудности, потому что Албаны создавали моменты, – приводит Tmw слова Буффона. – К счастью, мы не пропустили. Возрастные игроки? Помимо вклада непосредственно на поле мы должны передавать правильный настрой молодым футболистам. Пауза из-за файеров? Очень жаль, что это произошло. Все было замечательно, но потом группа людей, которым не нравится спортивный дух, решила показать себя наихудшим из способов.

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Материалы REN-TV

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