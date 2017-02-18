13:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дуги Бримсон: "Фильм ВВС – попытка испортить репутацию России перед ЧМ-2018"

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Британский писатель Дуги Бримсон считает, что фильм, который был показан на телеканале ВВС, – очередная попытка испортить репутацию стране в преддверии чемпионата мира-2018 по футболу.

 
Как мир отреагирует на фильм BBC?"Армия хулиганов России": миф или реальность?

В ночь с четверга на пятницу на британском канале BBC был показан часовой документальный фильм "Армия хулиганов России" об активных российских фанатах и их взаимоотношениях с английскими болельщиками.

– Я уже давно говорю российским СМИ и футбольным болельщикам, что любые проявления расизма, насилия или нетерпимости к сексуальным меньшинствам и исламу со стороны российских футбольных фанатов будут очень активно муссироваться в британских СМИ, – приводит RT слова Бримсона. – Потому что они хотят дискредитировать российский футбол, болельщиков и саму страну, и делают это с единственной целью – принудить ФИФА перенести чемпионат в Англию. Все-таки мы потратили миллионы фунтов на подготовку своей заявки, но проиграли. Наши средства массовой информации с этим так и не смирились.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/360422-britanskii-pisatel-angliiskie-smi-ataka

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