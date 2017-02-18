Дуги Бримсон: "Фильм ВВС – попытка испортить репутацию России перед ЧМ-2018"

Британский писатель Дуги Бримсон считает, что фильм, который был показан на телеканале ВВС, – очередная попытка испортить репутацию стране в преддверии чемпионата мира-2018 по футболу.

В ночь с четверга на пятницу на британском канале BBC был показан часовой документальный фильм "Армия хулиганов России" об активных российских фанатах и их взаимоотношениях с английскими болельщиками.

– Я уже давно говорю российским СМИ и футбольным болельщикам, что любые проявления расизма, насилия или нетерпимости к сексуальным меньшинствам и исламу со стороны российских футбольных фанатов будут очень активно муссироваться в британских СМИ, – приводит RT слова Бримсона. – Потому что они хотят дискредитировать российский футбол, болельщиков и саму страну, и делают это с единственной целью – принудить ФИФА перенести чемпионат в Англию. Все-таки мы потратили миллионы фунтов на подготовку своей заявки, но проиграли. Наши средства массовой информации с этим так и не смирились.