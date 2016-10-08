Дрис Мертенс: "Изменение тактики по ходу матча удивило боснийцев"

Полузащитник сборной Бельгии Дрис Мертенс выразил радость по поводу победы над Боснией и Герцеговиной (4:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Он подчеркнул, что команда еще не определилась с игровой схемой.

– Мы провели хороший матч, хотя еще ищем новую систему игры, – цитирует AFP Мертенса. – Оказалось, что мы можем изменить тактику во время матча, что удивило соперника. Я впервые вышел в основном составе под руководством Роберто Мартинеса. Это непросто, учитывая огромную конкуренцию в команде. В стартовом составе всего 11 мест.