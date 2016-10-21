Для стадиона "Калининград" реконструировали станцию теплоснабжения

В Калининграде завершена реконструкция тепловой станции "Южная", которая будет использоваться для стадиона ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com. Станция обеспечит теплоснабжением стройплощадку арены и прилегающие объекты. Объект находился в законсервированном состоянии с 2010 года.

По данным компании "Янтарьэнерго", в настоящее время ведутся работы по строительству новых электроподстанций "Береговая" и "Храброво". Их планируется ввести в строй до конца года.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.