19:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Для стадиона "Калининград" реконструировали станцию теплоснабжения

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В Калининграде завершена реконструкция тепловой станции "Южная", которая будет использоваться для стадиона ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com. Станция обеспечит теплоснабжением стройплощадку арены и прилегающие объекты. Объект находился в законсервированном состоянии с 2010 года.

По данным компании "Янтарьэнерго", в настоящее время ведутся работы по строительству новых электроподстанций "Береговая" и "Храброво". Их планируется ввести в строй до конца года.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/73449/

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