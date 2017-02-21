Денис Мацуев: "Вполноги у Черчесова никто играть не будет"

Всемирно известный пианист, посол ЧМ-2018 Денис Мацуев выразил надежду, что России удастся провести лучший чемпионат мира в истории. Также он подчеркнул, что сборная под руководством Станислава Черчесова продемонстрирует на домашнем турнире красивый атакующий футбол.

- Сейчас у нас курс на Кубок конфедераций, - цитирует welcome2018.com Мацуева. - Я его называю генеральной репетицией перед чемпионатом мира. К нам приедут Германия – чемпион мира, сборная Португалии – чемпион Европы, сильные игроки из Чили и другие очень крепкие команды. Я бы никого не списывал со счетов. Сейчас нет слабых сборных. "Шапкозакидательство" здесь неуместно.

То же самое касается и чемпионата мира. Но я уверен, что у Черчесова вполноги никто играть не сможет. Это будет битва. И, надеюсь, эта битва будет с красивым атакующим футболом, который так любит наш главный тренер. Опыт организации таких масштабных событий у нас есть. Я верю, что это будет лучший чемпионат мира за всю историю.