09:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дани Карвахаль: "Я играю за лучший клуб и лучшую сборную на планете"

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Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Израиля (4:1) отметил, что по просьбе главного тренера команды регулярно подключался к атакам. Футболист подчеркнул, что ему понравилось выполнять такие функции на поле.

– Мне посчастливилось быть частью лучшего клуба и лучшей сборной планеты, – цитирует Marca Карвахаля. – Наставник просил меня регулярно подключаться к атакам, что я и пытался делать. Против меня играли очень быстрые соперники, но мне нравилось идти вперед.

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Материалы REN-TV

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