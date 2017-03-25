Дани Карвахаль: "Я играю за лучший клуб и лучшую сборную на планете"

Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Израиля (4:1) отметил, что по просьбе главного тренера команды регулярно подключался к атакам. Футболист подчеркнул, что ему понравилось выполнять такие функции на поле.

– Мне посчастливилось быть частью лучшего клуба и лучшей сборной планеты, – цитирует Marca Карвахаля. – Наставник просил меня регулярно подключаться к атакам, что я и пытался делать. Против меня играли очень быстрые соперники, но мне нравилось идти вперед.