14:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Чорлука вызван в сборную Хорватии

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На официальном сайте Хорватского футбольного союза опубликован список игроков, вызванных для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 против Косово и Финляндии. В этот список попал защитник "Локомотива" Ведран Чорлука.

Состав сборной Хорватии:

вратари Даниэль Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Хайдук"), Иван Варгич ("Лацио");

защитники Ведран Чорлука ("ЛОКОМОТИВ"), Домагой Вида ("Динамо" К), Иван Стринич ("Наполи"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Йосип Пиварич ("Динамо" З), Тин Едвай ("Байер");

полузащитники Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - "Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Иван Перишич, Марсело Брозович (оба - "Интер"), Милан Бадель ("Фиорентина");

нападающие Марио Манджукич, Марко Пьяца (оба - "Ювентус"), Никола Калинич ("Фиорентина"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Дуйе Чоп ("Спортинг" Х).

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