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Численность рабочих на стадионе "Санкт-Петербург" увеличат в полтора раза

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Численность строителей, работающих на стадионе "Санкт-Петербург" планируется увеличить с 4 до 6 тысяч человек до октября, сообщает ТАСС. Это необходимо для того, чтобы повысить скорость ряда работ: отладку инженерных систем и отделочные работы в подтрибунных помещениях. 

Количество рабочих будет увеличено после авершения работ по благоустройству территории и закрытию внешнего теплового контура до конца октября.

Напомним, что со строительством арены на Крестовском острове был связан ряд скандалов. В августе был сменен генподрядчик. Предыдущий подрядчик - "Инжтрансстрой" - обвинил власти города в срыве сроков строительства. Вместо него строительством занимается компания "Метрострой". 

Стадион должен быть достроен до конца 2016 года. На нем состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира, включая поединок сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и игру за третье место ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3692701

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