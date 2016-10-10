Центр управления перевозкой гостей чемпионата мира-2018 создадут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде к чемпионату мира 2018 года будет создан центр управления перевозками, который будет координировать движение транспорта для гостей турнира. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

- Планируется создание городского центра управления перевозками к чемпионату мира по футболу 2018 года, который будет координировать перемещение всех видов транспорта, прибывающего на вокзалы, аэропорт, далее будет распределение гостей по автобусам-шаттлам, затем распределение их на метро, городской транспорт и т.д., - приводит ТАСС слова директора муниципального учреждения "Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода" Дмитрия Брылина.

По его словам, в дни ЧМ-2018 на городских дорогах с четырьмя полосами и более будут выделены специальные полосы, по которым организуют приоритетное движение городского пассажирского транспорта и автобусов шаттлов со зрителями и болельщиками. Это делается для безопасности и беспрепятственного проезда клиентских групп ФИФА и гостей турнира.