13:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Британский политик предлагает поставить под вопрос проведение ЧМ-2018 в России

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Член британского парламента Дэмьен Коллинз предлагает поставить под вопрос проведение чемпионата мира-2018 в России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Накануне была предоставлена вторая часть доклада, в которой, в частности, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди которых есть и футболисты. Кроме того, президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко обвиняется в причастности к допинговому скандалу как бывший министр спорта.

- ФИФА должна теперь серьезно поставить вопрос о проведении чемпионата мира, - цитирует BBC Коллинза. - Разве Россия может дать гарантии ФИФА и всему миру, что во время ЧМ-2018 будет надлежащая борьба с допингом?

В докладе шокирует то, что система была санкционирована государством. То есть практика использования допинга не только была распространена среди российских тренеров и спортсменов, но и получала поддержку правительства России. Возникает вопрос: как кто-то вроде Виталия Мутко, который, как говорится в докладе, не мог не знать о ситуации, может быть в совете ФИФА?

Необходимо не только принять меры против российских спортсменов, но и пересмотреть роль российских чиновников и политиков, имеющих высокие посты в руководящих организациях в мировом спорте. Как они могут оставаться на этих позициях, если участвуют в масштабной программе поддержки допинга?

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КОММЕНТАРИИ (10)
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П_о_в_а_р

Весёлый© Вообще, это было бы прекрасно - оставить пустыми бетонные коробки, построенные за миллиарды. ---------------------------------- "Оставим, ой я не могу.) ща мочу пойду подменять.)) Ты ирландский паспорт предъяви для начала.

15:07

Пух

Коллинз тявкнул, лучше пускай бритиши дома останутся, у сборной России больше шансов будет))

14:54

ДОЗВОН ГУБЕР

А тормозная жидкость ДОПИНГОМ ЯВЛЯЕТСЯ ???? Если "ДА" , то наша--рашенских футбольных импотентов надо дисквалифицировать "за применение", а если "НЕТ" , то просто за "пьянство на рабочем месте"...

14:49

Весёлый©

Вообще, это было бы прекрасно - оставить пустыми бетонные коробки, построенные за миллиарды.

14:43

shpasic

нашим футболистам никакой допинг не помогает. а так-то не очень понятно, с каким допингом должна Россия бороться во время ЧМ? остальные-то чистыми приезжают.

14:35

kingarthur

Отобрать чемпионат нужно не за допинг, а за матч Урал-Терек.

14:32

alien01

как заимели эти бритиши...

14:13

баламошка

Предлагаю на британского политика сбросить ракету.

14:13

thearistarx

кто о чём, а вшивый о бане

14:02

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