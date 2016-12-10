Британский политик предлагает поставить под вопрос проведение ЧМ-2018 в России

Член британского парламента Дэмьен Коллинз предлагает поставить под вопрос проведение чемпионата мира-2018 в России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Накануне была предоставлена вторая часть доклада, в которой, в частности, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди которых есть и футболисты. Кроме того, президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко обвиняется в причастности к допинговому скандалу как бывший министр спорта.

- ФИФА должна теперь серьезно поставить вопрос о проведении чемпионата мира, - цитирует BBC Коллинза. - Разве Россия может дать гарантии ФИФА и всему миру, что во время ЧМ-2018 будет надлежащая борьба с допингом?

В докладе шокирует то, что система была санкционирована государством. То есть практика использования допинга не только была распространена среди российских тренеров и спортсменов, но и получала поддержку правительства России. Возникает вопрос: как кто-то вроде Виталия Мутко, который, как говорится в докладе, не мог не знать о ситуации, может быть в совете ФИФА?

Необходимо не только принять меры против российских спортсменов, но и пересмотреть роль российских чиновников и политиков, имеющих высокие посты в руководящих организациях в мировом спорте. Как они могут оставаться на этих позициях, если участвуют в масштабной программе поддержки допинга?