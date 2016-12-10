Британский политик предлагает поставить под вопрос проведение ЧМ-2018 в России

Член британского парламента Дэмьен Коллинз предлагает поставить под вопрос проведение чемпионата мира-2018 в России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Накануне была предоставлена вторая часть доклада, в которой, в частности, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди которых есть и футболисты. Кроме того, президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко обвиняется в причастности к допинговому скандалу как бывший министр спорта.
- ФИФА должна теперь серьезно поставить вопрос о проведении чемпионата мира, - цитирует BBC Коллинза. - Разве Россия может дать гарантии ФИФА и всему миру, что во время ЧМ-2018 будет надлежащая борьба с допингом?
В докладе шокирует то, что система была санкционирована государством. То есть практика использования допинга не только была распространена среди российских тренеров и спортсменов, но и получала поддержку правительства России. Возникает вопрос: как кто-то вроде Виталия Мутко, который, как говорится в докладе, не мог не знать о ситуации, может быть в совете ФИФА?
Необходимо не только принять меры против российских спортсменов, но и пересмотреть роль российских чиновников и политиков, имеющих высокие посты в руководящих организациях в мировом спорте. Как они могут оставаться на этих позициях, если участвуют в масштабной программе поддержки допинга?
П_о_в_а_р
Весёлый© Вообще, это было бы прекрасно - оставить пустыми бетонные коробки, построенные за миллиарды. ---------------------------------- "Оставим, ой я не могу.) ща мочу пойду подменять.)) Ты ирландский паспорт предъяви для начала.
15:07
Пух
Коллинз тявкнул, лучше пускай бритиши дома останутся, у сборной России больше шансов будет))
14:54
ДОЗВОН ГУБЕР
А тормозная жидкость ДОПИНГОМ ЯВЛЯЕТСЯ ???? Если "ДА" , то наша--рашенских футбольных импотентов надо дисквалифицировать "за применение", а если "НЕТ" , то просто за "пьянство на рабочем месте"...
14:49
Весёлый©
Вообще, это было бы прекрасно - оставить пустыми бетонные коробки, построенные за миллиарды.
14:43
shpasic
нашим футболистам никакой допинг не помогает. а так-то не очень понятно, с каким допингом должна Россия бороться во время ЧМ? остальные-то чистыми приезжают.
14:35
kingarthur
Отобрать чемпионат нужно не за допинг, а за матч Урал-Терек.
14:32
alien01
как заимели эти бритиши...
14:13
баламошка
Предлагаю на британского политика сбросить ракету.
14:13
thearistarx
кто о чём, а вшивый о бане
14:02