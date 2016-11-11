04:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бразилия крупно переиграла Аргентину в отборе ЧМ-2018

0
0
0
8

Сборная Бразилии нанесла крупное поражение команде Аргентины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 3:0. Голами в составе хозяев отметились Филиппе Коутинью, Неймар и Паулинью. Лидер гостей Лионель Месси провел на поле все 90 минут.

Бразильцы набрали 24 очка и вернули себе лидерство в турнирной таблице, опередив Уругвай на один балл. Аргентинцы занимают шестое место с 16 очками после 11 матчей.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

11-й тур

Бразилия – Аргентина – 3:0 (2:0)

Голы: Филиппе Коутинью, 25 (1:0). Неймар, 45+1 (2:0). Паулинью, 58 (3:0).

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньюс, Миранда (Тиагу Силва, 87), Марселу, Фернандинью, Паулинью, Ренату Аугусту, Филиппе Коутинью (Дуглас Коста, 85), Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 82), Неймар.

Аргентина: Ромеро, Сабалета, Отаменди, Мори, Мас, Билья, Перес (Агуэро, 46), Маскерано, Месси, Ди Мария (Корреа, 71), Игуаин.

Предупреждения: Фернандинью, 6. Марселу, 48. Мори, 56. Отаменди, 63. Билья, 84.

Трансляция матча Бразилия - Аргентина

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

0
0
0
8

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

oleg.bob

Месси вновь показал, что он только лишь игрок Барселоны. В сборной же он- весьма посредственный футболист! Если ему снова дадут ЗМ, то это будет настоящей клоунадой, ЗМ фактически обесценится!

15:36

БигБосс

Респект Неймару - скоро первый ) 50 уже.

13:22

ЮКИ

Лёва в сборной и Лёва в Барсе есть 2 большие разницы!на фига,ему та сборная!тут он точная копия игрочишек из всем известной сБродной,которая Пока 53-я в рейтинге фифа,ноопосля вчерашнего позора будет на 103-м!

09:30

wedes

Месси за бесплатно не играет.

09:06

Andre_Saratov

Так пролетит мимо.

07:58

fair

без партнеров из барсы он не может

07:40

shpasic

пора плаксе опять из сборной уходить.

07:06

Fil34

Аргентина никакая

04:55

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ