Бразилия крупно переиграла Аргентину в отборе ЧМ-2018

Сборная Бразилии нанесла крупное поражение команде Аргентины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 3:0. Голами в составе хозяев отметились Филиппе Коутинью, Неймар и Паулинью. Лидер гостей Лионель Месси провел на поле все 90 минут.
Бразильцы набрали 24 очка и вернули себе лидерство в турнирной таблице, опередив Уругвай на один балл. Аргентинцы занимают шестое место с 16 очками после 11 матчей.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
11-й тур
Бразилия – Аргентина – 3:0 (2:0)
Голы: Филиппе Коутинью, 25 (1:0). Неймар, 45+1 (2:0). Паулинью, 58 (3:0).
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньюс, Миранда (Тиагу Силва, 87), Марселу, Фернандинью, Паулинью, Ренату Аугусту, Филиппе Коутинью (Дуглас Коста, 85), Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 82), Неймар.
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Отаменди, Мори, Мас, Билья, Перес (Агуэро, 46), Маскерано, Месси, Ди Мария (Корреа, 71), Игуаин.
Предупреждения: Фернандинью, 6. Марселу, 48. Мори, 56. Отаменди, 63. Билья, 84.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/
oleg.bob
Месси вновь показал, что он только лишь игрок Барселоны. В сборной же он- весьма посредственный футболист! Если ему снова дадут ЗМ, то это будет настоящей клоунадой, ЗМ фактически обесценится!
15:36
БигБосс
Респект Неймару - скоро первый ) 50 уже.
13:22
ЮКИ
Лёва в сборной и Лёва в Барсе есть 2 большие разницы!на фига,ему та сборная!тут он точная копия игрочишек из всем известной сБродной,которая Пока 53-я в рейтинге фифа,ноопосля вчерашнего позора будет на 103-м!
09:30
wedes
Месси за бесплатно не играет.
09:06
Andre_Saratov
Так пролетит мимо.
07:58
fair
без партнеров из барсы он не может
07:40
shpasic
пора плаксе опять из сборной уходить.
07:06
Fil34
Аргентина никакая
04:55