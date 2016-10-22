Алексей Сорокин: "После разговора с Дроздовым понял, что волк - серьезнейшее животное"

Генеральный директор комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что все три варианта подходили на звание талисмана предстоящего чемпионата мира. Несмотря на это, свое предпочтение он отдал Волку, который и стал победителем голосования. В этом чиновника убедил ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов.

- Мы не отслеживали результаты голосования по его ходу, - заявил Сорокин в эфире передачи "Все на матч". - Я не следил за этим, потому что хотел, чтобы был сюрприз. В целом, все варианты талисмана были адекватные и симпатичные, но когда я послушал Николая Николаевича Дроздова, который буквально недавно стал послом чемпионата мира, я понял, что волк – серьезнейшее животное. Семейное, спокойное, одна волчица у него - все в дом.