Алексей Сорокин: "Опасений по заявлению немецких политиков о бойкоте ЧМ-2018 нет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что никаких формальных опасений относительно заявления немецких политиков, которые вновь подняли тему бойкота чемпионата мира-2018 года нет. Он отметил, что российская сторона готовится к мировому первенству в обычном режиме.

– Разговоры все ведутся политиками, а не футбольными людьми, поэтому нам в своей работе неуместно принимать это в расчет, – приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. – У нас нет никаких опасений, мы готовимся в обычном рабочем режиме. Думаю, что все в мире, кто этим вопросом интересуется, вчера увидели прекрасный запуск в футбольном отношении стадиона в Сочи. Никаких формальных поводов для беспокойства у нас нет.

СМИ: в Германии снова говорят о возможном бойкоте чемпионата мира в России