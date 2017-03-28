СМИ: в Германии снова говорят о возможном бойкоте чемпионата мира в России

Немецкие политики снова заговорили о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России, сообщает Deutsche Welle. В частности, заместитель председателя фракции канцлера Германии Ангелы Меркель Михаэль Фукс заявил, что Россия не должна быть страной-хозяйкой мирового первенства.

При этом координатор Федерального правительства Германии по России Гернот Эрлер подчеркнул, что решение о проведении ЧМ-2018 в России лежит только в юрисдикции ФИФА. Отметим, что ранее некоторые иностранные политики уже призывали к бойкоту турнира в России.

ЧМ-2018 в России пройдет в 11 городах – матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.