Александр Самедов: "Фильм BBC про российских фанатов? Такое можно снять про любых болельщиков"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Аргументам и фактам" рассказал о своем отношении к фильму BBC о российских фанатах. По его словам, подобный фильм можно снять о любых болельщиках.

– На днях BBC показал фильм-страшилку о российских болельщиках. Наши фанаты на самом деле так ужасны?

– Такой фильм можно снять про любых болельщиков. Когда мы ехали в Марсель на игру со сборной Англии, из окна автобуса видели, что творят английские фанаты. На автобус они, конечно, не кидались, но вели себя, мягко говоря, неадекватно. Я это видел своими глазами.

"Для одних праздник футбола, для других праздник насилия". Фильм BBC о российских фанатах