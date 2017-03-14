11:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Самедов: "Фильм BBC про российских фанатов? Такое можно снять про любых болельщиков"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Аргументам и фактам" рассказал о своем отношении к фильму BBC о российских фанатах. По его словам, подобный фильм можно снять о любых болельщиках.

– На днях BBC показал фильм-страшилку о российских болельщиках. Наши фанаты на самом деле так ужасны?

– Такой фильм можно снять про любых болельщиков. Когда мы ехали в Марсель на игру со сборной Англии, из окна автобуса видели, что творят английские фанаты. На автобус они, конечно, не кидались, но вели себя, мягко говоря, неадекватно. Я это видел своими глазами.

"Для одних праздник футбола, для других праздник насилия". Фильм BBC о российских фанатах

Дополнительная информация

http://www.aif.ru/sport/person/aleksandr_samedov_ne_futbolisty_vinovaty_v_svoih_vysokih_zarplatah

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