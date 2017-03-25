Александр Бородюк: "В футболе всегда один план - постараться выиграть"

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк накануне матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Армении отметил, что его игроки постараются продемонстрировать командный футбол. По его словам, перед сборной стоит одна задача - постараться выиграть.

- Армянские команды еще с советских времен отличались своей техникой, - приводит sports.kz слова Бородюка. - Поэтому матч на Кипре был очень важен для нас. Как я уже говорил, в первом тайме, мы достаточно неплохо играли, но затем случились индивидуальные ошибки. Но это прошлая игра, и мы ее уже постарались забыть в психологическом плане. А так, - мы разобрали ошибки, и надеюсь, что таких подобных погрешностей не допустим.

- Как вы планируете противодействовать лидеру сборной Армении Генриху Мхитаряну?

- В футбол играют 11 человек, как показывает история. Конечно, в каждой команде есть лидеры. Безусловно, Генрих Мхитарян является таковым. В любом случае, на футбольном поле играет команда, и мы, как тренеры, считаем, что только командными действиями можно решать большие задачи. Постараемся завтра порадовать наших болельщиков достойной игрой.



- Каким будет план на игру?

- План на игру обычно не распространяется публично. А вообще, в футболе всегда один план - постараться выиграть. А то, что касается тактики, - это обсуждается всегда внутри команды.