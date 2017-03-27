07:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Адам Лаллана: "Такое чувство, что я играю рядом с Дефо, которому сейчас 25"

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Полузащитник сборной Англии Адам Лаллана после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы (2:0) отметил, что нападающий Джермейн Дефо проводит один из лучших сезонов в своей карьере. 34-летний форвард вернулся в национальную команду спустя четыре года и забил гол в дебютной игре.

- Такое чувство, что я играю в одной команде с Дефо, которому сейчас 25, - приводит Goal слова Лалланы. - Когда Джермейн выступал за "Борнмут", то я ходил на стадион смотреть на его игру. Он тогда забил 10 голов подряд. А теперь я играю с ним за сборную Англии. Это невероятно. Дефо сейчас проводит один из лучших сезонов в карьере. Это все тот же Джермейн, которого все знают.

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Материалы REN-TV

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