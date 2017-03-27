Адам Лаллана: "Такое чувство, что я играю рядом с Дефо, которому сейчас 25"

Полузащитник сборной Англии Адам Лаллана после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы (2:0) отметил, что нападающий Джермейн Дефо проводит один из лучших сезонов в своей карьере. 34-летний форвард вернулся в национальную команду спустя четыре года и забил гол в дебютной игре.

- Такое чувство, что я играю в одной команде с Дефо, которому сейчас 25, - приводит Goal слова Лалланы. - Когда Джермейн выступал за "Борнмут", то я ходил на стадион смотреть на его игру. Он тогда забил 10 голов подряд. А теперь я играю с ним за сборную Англии. Это невероятно. Дефо сейчас проводит один из лучших сезонов в карьере. Это все тот же Джермейн, которого все знают.