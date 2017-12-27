Неймар: "Боялся, что закончу карьеру после ЧМ-2014"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар признался, что самым страшным моментом в карьере была травма, полученная в игре ЧМ-2014 с Колумбией. У форварда тогда диагностировали перелом позвонка.

– Эта травма была худшим моментом в карьере, – цитирует The Players Tribune Неймара. – Я целую неделю плакал, моя мать и мой отец тоже плакали. Семья и друзья нас поддерживали. Я не мог поднять ноги, не мог ими двигать. Рыдал от боли, когда врач двигал моими ногами. Я ничего не чувствовал. Боялся, что больше не смогу играть. Врач сказал, что если бы удар пришелся двумя сантиметрами ниже или выше, мне пришлось бы завершить карьеру.