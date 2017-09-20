Тренер женской сборной Англии уволен на следующий день после разгрома России

Марк Сэмпсон уволен с поста главного тренера женской сборной Англии, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны. Причиной стало "неуместное и неприемлемое поведение" во время его работы с женской командой "Бристоль Сити". Отмечается, что Сэмпсон "нарушил профессиональные границы между игроком и тренером". Подробности инцидента не разглашаются.

Впервые обвинения Сэмпсону были предъявлены в марте 2014 года, через три месяца после его ухода из "Бристоль Сити" и получения поста наставника женской национальной команды. Однако тогда он был оправдан.

Накануне сборная Англии провела последний матч под руководством Сэмпсона. В отборочном турнире ЧМ-2019 англичанки разгромили Россию - 6:0.