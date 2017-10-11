"Россиянка" крупно проиграла дома "Стьярнану" и вылетела из Лиги чемпионов

"Россиянка" уступила "Стьярнану" в ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов. В выездном поединке клуб из России смог сыграть вничью, дома же пропустил четыре безответных мяча и вылетел из турнира на первой стадии.
Лига чемпионов
Женщины
1/16 финала
Ответный матч
"РОССИЯНКА" (Россия)- "Стьярнан" (Исландия) - 0:4 (0:1)
Serenky25
Ну состав у них давно уже не торт. Не чемпионский. Они в Чемпионате России не тянут даже. Не их это вина. Играют как умеют. Сейчас переоденутся и на работу поедут.
20:30
ALEX Spartacus
Какой позор!!!
20:24