15:16 | ФУТБОЛ — Женский футбол

РФС оспорит результат матча России и Израиля среди девушек до 19 лет

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РФС подаст протест в УЕФА на результат матча Россия - Израиль среди девушек не старше 19 лет, сообщает официальный сайт лиги. Игра состоялась в Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2017 и завершилась вничью - 1:1. 

Согласно заявлению РФС, протест связан с тем, что в начале второго тайма при счете 0:0 арбитр из Англии не засчитала гол Валерии Зарубиной. Отмечается, что после удара мяч проскочил наружу через дырку в сетке.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/84880.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

протесты по таким поводам не принимаются. Или принимаются?

15:36

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