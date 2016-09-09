РФС оспорит результат матча России и Израиля среди девушек до 19 лет

РФС подаст протест в УЕФА на результат матча Россия - Израиль среди девушек не старше 19 лет, сообщает официальный сайт лиги. Игра состоялась в Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2017 и завершилась вничью - 1:1.

Согласно заявлению РФС, протест связан с тем, что в начале второго тайма при счете 0:0 арбитр из Англии не засчитала гол Валерии Зарубиной. Отмечается, что после удара мяч проскочил наружу через дырку в сетке.