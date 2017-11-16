19:43 | Футбол — Женский футбол

Карпова признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании

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Российская нападающая женской команды "Валенсии" Надежда Карпова оформила дубль в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (5:2). По итогам тура она была признана лучшим игроком.

"Поздравляем форварда Надежду Карпову - она признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании! Так держать!", - написано в Твиттере женской сборной России.

Напомним, что нападающая женской сборной России перешла в испанский клуб осенью этого года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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aavaslov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

20:42

Garik new

Футбик рулит!

20:12

Levbereg

Она уже голов пять забила наверно?

19:59

баламошка

shpasic Надя молодец! только ВАДЕ не говорите...//////////// )) СЭ, дай Шпаське медаль!

19:58

shpasic

Надя молодец! только ВАДЕ не говорите...

19:46