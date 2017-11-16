Карпова признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании

Российская нападающая женской команды "Валенсии" Надежда Карпова оформила дубль в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (5:2). По итогам тура она была признана лучшим игроком.

"Поздравляем форварда Надежду Карпову - она признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании! Так держать!", - написано в Твиттере женской сборной России.

Напомним, что нападающая женской сборной России перешла в испанский клуб осенью этого года.