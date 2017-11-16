Карпова признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании

Российская нападающая женской команды "Валенсии" Надежда Карпова оформила дубль в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (5:2). По итогам тура она была признана лучшим игроком.
"Поздравляем форварда Надежду Карпову - она признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании! Так держать!", - написано в Твиттере женской сборной России.
Напомним, что нападающая женской сборной России перешла в испанский клуб осенью этого года.
Поздравляем форварда @WomenRussia Надежду Карпову - она признана лучшим игроком тура в чемпионате Испании! Так держать! 👍⚽️🐟 pic.twitter.com/XudHMdX354– Женская сборная (@WomenRussia) 16 ноября 2017 г.
aavaslov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
20:42
Garik new
Футбик рулит!
20:12
Levbereg
Она уже голов пять забила наверно?
19:59
баламошка
shpasic Надя молодец! только ВАДЕ не говорите...//////////// )) СЭ, дай Шпаське медаль!
19:58
shpasic
Надя молодец! только ВАДЕ не говорите...
19:46