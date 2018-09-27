Финал женского ЧЕ-2019 по мини-футболу с участием сборной России пройдет в Португалии

Финальный турнир первого в истории женского чемпионата Европы по мини-футболу пройдет в Гондомаре (Португалия) в 2019 году, информирует официальный сайт УЕФА.

Турнир пройдет с 14 по 17 февраля. В нем примут участие четыре странв: Россия, Украина, Португалия и Испания. Команды разобьют на полуфинальные пары, победители разыграют между собой трофей, а проигравшие - встретятся в матче за третье место.

Также стало известно, что финальный турнир первого чемпионата Европы по мини-футболу для игроков не старше 19 лет пройдет в Латвии. Матчи группового этапа, полуфиналы и финал пройдут в сентябре 2019 года. В соревнованиях примут участие восемь команд, которые поделят на два квартета.