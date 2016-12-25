Елена Фомина: "Хотим преподнести сюрприз на чемпионате Европы"

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина рассказала о подготовке к чемпионату Европы. По ее словам, команда постарается подготовиться максимально хорошо.

– В январе мы сыграем три товарищеских матча, в марте примем участие в турнире "Кубок Алгарве", – цитирует Фомину официальный сайт РФС. – В апреле планируем еще два контрольных поединка, ищем максимально сильного соперника. В июне садимся на сбор перед Euro, в рамках которого сыграем еще несколько спаррингов. Рассчитываем подготовиться к турниру максимально хорошо!

– На Euro нам досталась очень сложная группа. Что вы ощутили по итогам жеребьевки?

– К тому, что попалась Германия, отнеслась с юмором. Мы ни одного отборочного турнира не обходились без нее, и вот она попала нам в финальном раунде. Когда нам досталась Швеция, было некоторое разочарование: понятно, что во второй корзине все соперники сильны, но шведки, на мой взгляд, превосходят всех. С той же Норвегией мы выиграли два последних матча, и было бы лучше заполучить в соперники их. А в итоге нам в группе, из которой в 1/4 финала выходят две команды, противостоят победитель и финалист Олимпийских игр.

Что касается Италии, то с этой командой можно играть. Может и хорошо, что мы сейчас крупно ей проиграли, возможно, будет присутствовать недооценка с их стороны. Мы же понимаем, что при правильной подготовке можно им противостоять. В любом случае, я не могла повлиять на жеребьевку, поэтому что есть, то есть. Значит, так сейчас нужно. Нам же необходимо думать и о будущем, ведь после Euro будет отбор на чемпионат мира. На Euro от нас никто не ждет, и в этом наш козырь. Хочется преподнести сюрприз!