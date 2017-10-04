Вячеслав Шевчук: "Луческу всегда прессовал и критиковал украинских игроков"

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал, что украинским футболистам больше всего доставалось от экс-наставника клуба Мирчи Луческу. Румынский специалист возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год, после чего перебрался в "Зенит", с которым работал один сезон. С "Шахтером" Луческу выиграл 22 трофея, включая Кубок УЕФА-2008/09, а также восемь чемпионатов Украины.

- Луческу больше всех любил бразильцев, - цитирует ua-football.com Шевчука. - А как их не любить, если Фернандинью, Виллиан и Дуглас Коста были топовыми игроками? Раца он тоже любил, но у них былая такая любовь, как между сыном и отцом. Да, с Рацем у нас не очень хорошие отношения были, а больше всего накалял эту обстановку Луческу. Потом я предложил Рацу вообще не общаться.

Была ситуация, когда мы выиграли 3:1, а в конце нам забили один гол, и Мирча прямо на поле начал меня ругать, кричал, хотя забил не мой игрок. В раздевалке я ему ответил и сильно бросил на пол бутылку с минералкой, а в раздевалку как раз зашел Ринат Ахметов. Потом пять игр я был на трибунах.

Мы были недовольны, что Луческу всегда прессовал и критиковал украинских игроков. Бразильцев и Срну он очень редко критиковал.